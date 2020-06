La Maison James Ensor rénovée ouvre ses portes le 14 juillet

La Maison James Ensor rénovée et agrandie rouvrira le 14 juillet 2020 à Ostende, informe le musée mardi. L’ouverture du lieu a dû être repoussée en raison des mesures liées au Covid-19. Afin de respecter les distances de précaution, les billets devront être réservés à l’avance.

Le musée se compose de la maison d’origine de James Ensor et d’un centre d’expérience interactif dans le bâtiment adjacent. Le musée rénové devait normalement ouvrir le 19 mai, mais cette ouverture a été ajournée en raison des mesures liées au nouveau coronavirus. Les travaux de rénovation ont été retardés, l’ouverture a donc été reportée à une date ultérieure.

Le concept du musée reste le même. Les visiteurs reçoivent un audio-guide pour accompagner leur exploration. Chaque espace d’expérience est concentré sur un thème distinct. Il y a aussi un lieu d’exposition avec des installations changeantes autour d’Ensor. La première exposition «Ensor et Ostende» se déroulera jusqu’au 27 septembre 2020.

Afin d’éviter que trop de personnes ne soient présentes dans le bâtiment en même temps, l’accès gratuit à la maison James Ensor et au centre d’expérience n’est pas possible. Les billets doivent être réservés à l’avance via www.ensorstad.be. Les visiteurs sont également invités à respecter les règles de sécurité en vigueur, telles que garder une distance de 1,5 mètre et se laver fréquemment les mains. Le port d’un masque buccal est recommandé.