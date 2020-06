CASA introduit une demande de réorganisation judiciaire afin d’«assurer son avenir»

La chaîne de magasins CASA International SA a introduit une demande de réorganisation judiciaire «qui donnera à l’entreprise le répit nécessaire pour assurer la continuité et la pérennité de ses activités». De cette façon, CASA pourra à nouveau envisager l’avenir avec confiance, de concert avec ses employés, ses partenaires sociaux, ses fournisseurs, ses bailleurs de fonds, indique mardi CASA dans un communiqué.

En 2017, CASA avait élaboré un plan stratégique dans le but de redevenir un acteur de premier plan dans le secteur des articles de décoration intérieure et fonctionnels d’ici 2020.

«Au cours des années 2017 et 2018 et l’année dernière également, un travail important a été réalisé afin de se positionner dans le segment supérieur: les activités logistiques ont été centralisées dans un centre de distribution ultramoderne et automatisé, un nouveau concept de magasin a été introduit, plusieurs magasins ont été réaménagés, les collections ont été renouvelées et la stratégie de marketing et de communication a été adaptée conformément au look & feel 2020», précise CASA.

Ceci a également amorcé le début des activités de commerce électronique chez CASA. Le business plan pour 2020 a pris en compte les pertes encore à subir pour 2020 et 2021, les améliorations encore à réaliser et la poursuite de la rénovation/du déménagement du parc de magasins avec nos équipes dans les différents pays.

CASA avait pris un «bon départ» en 2020 avec des ventes de 10% supérieures à celles de la même période l’année dernière. Mais, la crise du Covid-19 a entravé cette reprise, selon CASA.

«Les plus de 500 magasins dans les différents pays ont été contraints de fermer temporairement leurs portes, ce qui a entraîné un arrêt des ventes, avec un impact dramatique sur les 2 flux de trésorerie et les liquidités du groupe», précise CASA.