Black Lives Matter à Bruxelles: un jeune convoqué devant le tribunal correctionnel pour pillage

Le jeune homme de 24 ans (D.O.) qui a fait l’objet d’une arrestation judiciaire à la suite des incidents qui ont éclaté à Matonge dimanche en fin d’après-midi, au terme de la manifestation contre les violences policières envers les gens de couleur, fait l’objet d’une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel le 7 août prochain, a indiqué mardi après-midi le parquet de Bruxelles.

Le jeune homme est suspecté de vol à l’aide d’effraction. Il avait été mis à disposition du procureur du Roi à l’issue de la manifestation.

L’enquête est actuellement activement en cours pour identifier d’autres suspects notamment grâce au visionnage des caméras de surveillances. Une task force va être mise place afin de recueillir le plus possible d’images des faits et d’éléments d’enquête exploitables.

Dimanche après-midi, la manifestation a rassemblé quelque 10 000 personnes sur la place Poelaert, au pied du Palais de Justice de Bruxelles, pour protester contre les violences policières envers les Afro-Américains aux États-Unis mais aussi contre ces mêmes violences en Belgique. A l’issue de celle-ci, une centaine de casseurs s’en sont pris aux forces de l’ordre qui les ont repoussés à l’aide de canons à eau. Sur leur passage, des poubelles ont été incendiées, des barricades dressées et des magasins pillés, notamment chaussée d’Ixelles et boulevard de Waterloo.

La police a procédé à plus de 150 arrestations administratives.