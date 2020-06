Le président Nkurunziza est décédé

Coup de tonnerre au Burundi: le président Pierre Nkurunziza est décédé ce mardi. Il devait céder le témoin au général Evariste Ndayishimiye en août prochain

La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre sur Bujumbura, ce mardi: le président Pierre Nkurunziza est décédé, d’un malaise cardiaque, selon un communiqué officiel.

C’est dans la nuit de samedi à derniers, après avoir assisté en journée à un match de volley, que le chef de l’État burundais a ressenti un malaise, explique le gouvernement. Il s’est rendu immédiatement à l’hôpital de Karuzi où, toujours selon le communiqué du gouvernement, «son état s’est amélioré le dimanche, et il s’est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui».

Puis, toujours selon le communiqué officiel, «dans l’après-midi de lundi, son état de santé a brusquement changé, avec un arrêt cardiaque». Et malgré l’intervention d’une «équipe multidisciplinaire de médecins», qui a pris le président en charge «avec une assistance respiratoire pendant plusieurs heures», l’équipe médicale «n’a pas pu récupérer le patient».

Un deuil national de sept jours a été proclamé dans le pays pour celui qui avait été proclamé «Guide Suprême du Patriotisme national» avant la passation de pouvoir, prévue à la fin août, au général Evariste Ndayishimiye, dont l’élection à la présidence a été validé la semaine dernière.

Coronavirus?

Ce décès subit interpelle la population, et certains se demandent à Bujumbura si Pierre Nkurunziza n’a pas en fait été victime du coronavirus: on avait appris la semaine dernière que son épouse avait dû être hospitalisée d’urgence à Nairobi, frappée par le Covid-19.

Le défunt président avait lui-même estimé son pays préservé de la pandémie par l’intervention divine.

Sa disparition brutale risque de plonger dans le chaos un pays où sa candidature contestée à un troisième mandat, en dépit du prescrit constitutionnel, avait provoqué en 2015, la mort de quelque 1 200 Burundais, et le départ pour l’exil de 400 000 autres.

Après avoir passé douze ans dans le maquis, Pierre Nkurunziza avait été élu président de la République par les députés et sénateurs burundais réunis en congrès le 19 août 2005. Il avait été réélu à la présidence le 28 juin 2010, avec 91% des voix, dans un scrutin dont la validité avait été contestée par l’opposition.

En 2015, en principe, il n’avait plus le droit de se présenter, puisque la Constitution burundaise limitait le nombre de mandats présidentiels à deux. Mais Pierre Nkurunziza allait passer outre, avec l’aval de la Cour constitutionnelle, estimant que sa première élection, due aux parlementaires, n’en était… pas une.

Quelques jours avant le scrutin, le 13 mai 2015, un putsch militaire le destituait, alors qu’il se trouvait à l’étranger. Mais deux jours plus tard, son pouvoir était rétabli, au prix du sang et de l’exil de centaines de milliers de Burundais. Et le 21 juillet, il était reconduit dans ses fonctions avec 69,41% des suffrages.

Ce mystique qui se donnait des allures de prêcheur ne sera pas allé finalement au terme de ce troisième mandat, et le scrutin du 20 mai dernier, qui a permis l’élection du candidat qu’il avait adoubé, a été largement critiqué pour son manque de transparence.

La question inquiétante est maintenant de savoir si l’entrée en fonction du général Ndayishimiye sera précipitée, pour éviter la carence du pouvoir. Ou si une nouvelle période d’instabilité va s’ouvrir dans un pays qui a déjà bien souffert.