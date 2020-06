Le débrief du jour: Thierry Bodson à la tête de la FGTB | Obligation scolaire dès septembre | Dernier hommage à George Floyd

Thierry Bodson provisoirement à la tête de la FGTB, le retour de l’obligation scolaire en septembre, ou encore les hommages tristes et douloureux à George Floyd: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce mardi.

1 FGTB: Robert Vertenueil évincé, Thierry Bodson reprend provisoirement la présidence

Le bureau fédéral de la FGTB a acté ce mardi l’éviction du président du syndicat, Robert Vertenueil. Le Liégeois Thierry Bodson reprend provisoirement sa fonction, dans l’attente de la désignation d’un nouveau président à la mi-septembre.

2 Caroline Désir: «L’obligation scolaire sera pleine et entière dès septembre»

La ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), a l’intention de restaurer pleinement, dès la rentrée de septembre, le contrôle de l’obligation scolaire, actuellement suspendu pour cause de crise du coronavirus.

Dans le secteur de l’enseignement, supérieur cette fois, on a appris aujourd’hui que les examens de seconde session prévus en août et début septembre prochains devraient tous être organisés sur un mode présentiel, et non à distance.

3 Devant le cercueil de George Floyd, douleur et recueillement

C’était leur dernière occasion de lui dire adieu: des milliers d’habitants de Houston, notamment du «Third Ward», le quartier où il a grandi, ont bravé lundi le soleil et la chaleur pour rendre hommage à George Floyd, dans la tristesse et le recueillement.

4 Manif à Bruxelles: non, la Première ministre n’est pas en colère

Le bourgmestre de Bruxelles-Ville Philippe Close a rencontré ce mardi matin, durant environ 1h30, la Première ministre Sophie Wilmès, en présence du ministre de l’Intérieur Pieter De Crem et du chef de corps de la police de la zone Bruxelles-Ixelles Michel Goovaerts.

«Lors de cette réunion, il a été rappelé que la Belgique reste en situation de crise sanitaire et que la sauvegarde de la santé des citoyens doit avant tout rester la priorité», ont indiqué Wilmès et Close dans un communiqué commun.

5 Le successeur de Preud’homme ne sera pas Rémi Garde

Ce n’est finalement pas Rémi Garde qui succédera à Michel Preud’homme sur le banc du Standard. Le nom du futur T1 devrait être dévoilé par le club liégeois d’ici peu.

