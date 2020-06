Little Fires Everywhere, Defending Jacob, The Way Back, etc.: voici nos 5 choix streaming & VOD du 10 juin

Le mercredi, c’est (jusqu’au 1er juillet et la réouverture des salles) le jour de notre sélection streaming & VOD (mais on ne la jettera pas aux encombrants ensuite). Avec, ce 10 juin, Reese Witherspoon en mère hystérique, Ben Affleck en coach alcoolo, ou encore Canto qui part en vrille. Notre «team cinéma» (la seule, la vraie) reste mobilisée pour vous dire ce qu’il faut en penser. Vous n’êtes toujours pas obligés de les croire. Mais bien de les lire.

1 Little Fires Everywhere

Amazon Prime Video Série dramatique de Liz Tigelaar. Avec Reese Witherspoon, Kerry Washington et Joshua Jackson (8 épisodes de 53 à 60 minutes).

Ce que ça raconte

Une mère de famille blanche «comme il faut» se lie d’amitié avec une mère célibataire afro-américaine. Et la situation va devenir, peu à peu, explosive…

Ce qu’on en pense

Une adaptation très réussie du livre de Celest Ng, venue apporter un écho aux tensions raciales qui agitent actuellement les États-Unis (le monde, en fait).

2 Defending Jacob

Apple TV Série de Mark Bomback. Avec Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell et Cherry Jones (1 saison, 8 épisodes de 53 à 60 minutes).

Ce que ça raconte

La famille Barber est une famille modèle. Mais tout éclate lorsque Jacob, le fils de 14 ans, est soupçonné du meurtre d’un camarade de classe…

Ce qu’on en pense

Plutôt classique dans l’ensemble, cette mini-série captive surtout grâce à son suspense palpable et à son casting irréprochable.

3 The Way Back

VOD Drame de Gavin O’Connor. Avec Ben Affleck, Al Madrigal et Brandon Wilson. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Une ex-star du basket de lycée devient le coach de son ancienne équipe. Mais avant de penser l’emmener en play-off, il faudra lâcher cette vilaine cannette…

Ce qu’on en pense

Gavin O’Connor continue de creuser le sillon du drame d’inspiration sportive (remember le génial Warrior), et le fait bien: quoique de conception classique, son Way Back est un vrai joli moment, touchant et équilibré, entre émotion et humour.

4 Dérapages

Netflix Série de Ziad Doueiri. Avec Éric Cantona, Suzanne Clément et Alex Lutz (6 épisodes de 52 minutes).

Ce que ça raconte

Un ancien cadre broyé par des années de chômage met sur pied une nouvelle stratégie pour obtenir un boulot. Celle de prendre les armes.

Ce qu’on en pense

Au-delà du thriller mené tambour battant, cette mini-série développe une réflexion sur le marché du travail, dominé par la recherche du profit.

5 Tito et les oiseaux

VOD Film d’animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar & André Catoto Dias. Durée: 1 h 13.

Ce que ça raconte

Un jeune garçon marche sur les traces de son père disparu et tente de comprendre ce qui se cache derrière une mystérieuse maladie venue contaminer la population.

Ce qu’on en pense

Non, ce film d’animation en 2D ne parle pas du coronavirus, mais bien du fascisme rampant à l’œuvre au Brésil depuis l’accession au pouvoir de Bolsonaro. Très habile.

