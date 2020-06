Un chèque consommation de 300€ difficile à encaisser

À part l’effet d’annonce, le chèque consommation de 300€ sera-t-il efficace? La réponse est non.

Le chèque consommation de 300€? C’est en quelque sorte faire un cadeau avec l’argent d’un autre. Décryptage de ce que l’on peut qualifier d’effet d’annonce.

1. Au départ

Dans ces mesures annoncées samedi pour relancer et soutenir les secteurs en crise, le gouvernement élargi a donc décidé «d’octroyer» des chèques consommation pour un montant maximal de 300€ aux travailleurs.

Des chèques payés par les… employeurs qui le désirent et en ont les moyens. Des chèques qui seront dépensés dans l’horeca, les loisirs, la culture.

2. Qui paie quoi?

Ces chèques sont donc déductibles fiscalement et défiscalisés. Défiscalisé, ça veut dire que celui qui en bénéficie, le travailleur, ne paiera pas d’impôt dessus.

Déductible à 100% permet à l’employeur de payer moins d’impôt. S’il en offre un à ses 20 travailleurs, ça lui coûte 6 000 euros dont il pourra déduire 1 500 euros de ce qu’il doit payer aux impôts (si le taux d’imposition est de 25%), à condition que l’entreprise paie des... impôts.

3. 10% des employeurs?

Du côté de l’UCM (Union des classes moyennes) son porte-parole Thierry Evens confirme que très peu d’employeurs pourront activer ces chèques consommation. «Depuis le début de la crise, seulement 10% des PME ont pu travailler normalement, ou plus. Pour celles-là, ce serait une façon élégante de récompenser son personnel qui a travaillé et parfois pris des risques.»

A contrario, les 90% restants des PME ont tourné au ralenti ou pas du tout. Ce n’est sans doute pas de ce côté-là que l’on va se lancer dans des grands élans de générosité.

Autre indicateur intéressant distillé par l’UCM: «Seulement entre 50 et 60% des PME octroient des chèques-repas à leurs travailleurs. Alors que c’est une disposition structurelle.»

Bref, du côté de l’UCM, même si on juge l’idée bonne, on n’est pas convaincu qu’elle va séduire de nombreux employeurs et donc profiter à autant de travailleurs.

On peut ajouter que c’est une mesure relativement discriminante qui profitera aux travailleurs d’entreprises en bonne santé, ou à certains fonctionnaires. Les autres ou ceux qui ont perdu leur boulot en resteront exclus. Sauf ceux qui bénéficient du revenu d’intégration et les pensionnés Grapa qui auront droit à 6x50€.

Bref, de gros employeurs comme la distribution qui a tourné à plein régime pourront peut-être faire l’effort.

4. Gros effort

Si les patrons y vont de leur poche, l’État enregistrera un manque à gagner. Il n’est pas encore évalué mais si on part du principe que la Belgique compte 4,7 millions de travailleurs, que le manque à gagner fiscal est de 75€ multiplié par 470 000 (10% des travailleurs), on arrive déjà à 35 millions d’euros, rien que côté entreprises.

5. Efficace?

Ce cadeau aura-t-il un impact sur les secteurs en difficulté? Là aussi on peut en douter. Les revenus moyens ou supérieurs auraient consacré de toute façon un budget horeca-loisir-culture. Avec ou sans chèque. Alors? Ils utiliseront le chèque et consacreront leur cash à d’autres fins. On sait que pour booster la demande intérieure, c’est nettement plus efficace de donner plus de pouvoir d’achat aux revenus les plus bas parce que ce surplus est automatiquement consacré à la consommation. Ici aussi, cette mesure n’atteint pas sa cible.

Conclusion: ce chèque consommation loupe sa cible.