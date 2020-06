Liège lance la location de vélos à assistance électrique

L’échevin de la Mobilité Gilles Foret a annoncé la mise en location de 30 nouveaux vélos, à assistance électrique. Ils rejoignent l’offre de «Vélocité».

Pendant que Bruxelles, Namur ou Anvers se tournaient vers de (coûteux) systèmes de vélos partagés, la Ville de Liège optait pour la mise à disposition de vélos en location longue durée à ses citoyens. Un pari risqué à l’époque, mais qui remporte désormais un franc succès.

Le nom du système mis en place? Vélocité, qui vous permet d’arpenter les rues de la Cité ardente en pédalant! Mis en route en 2011, il propose un service de location de vélos de qualité à des prix plus qu’attractifs.

Ce mardi, l’échevin de la Mobilité Gilles Foret a annoncé la mise en location de 30 nouveaux vélos, à assistance électrique. Ils rejoignent l’offre classique de «Vélocité», composée de 700 vélos.

«Dans sa volonté de promotion d'un changement vers les modes actifs, la Ville de Liège propose aux citoyens un service de location de vélos de haute qualité, durables, fabriqués en Belgique et à prix très attractifs, appelé Vélocité», souligne l'échevin Gilles Foret, par voie de communiqué. «Ce service est situé au Point Vélo de la gare des Guillemins. Avec la crise sanitaire, il y a eu un engouement important d'achats des vélos et je m'en réjouis. Une pénurie dans les stocks chez les marchands de vélo commence à se faire ressentir. Le service de location " Vélocité " pourrait justement répondre en partie à la demande qui ne peut être satisfaite avec la mise à disposition à un prix modique des vélos de qualité.»

Dès ce mercredi, des Vélos à Assistance Electrique (VAE) seront donc disponibles à la location. Le VAE permet de s’affranchir de la topographie et de connecter la vallée aux plateaux en limitant les efforts et permettant à tous de bénéficier du plaisir et de l’efficacité du vélo. En milieu urbain, le VAE est le mode de déplacement le plus rapide.

La jeune génération pourra, elle aussi, prochainement disposer de vélos. Ville de Liège Dès le 25 juin prochain, des vélos de taille enfant seront disponibles. Cela permettra à la jeune génération d’aussi participer à la mobilité durable sans investir dans un matériel qui selon la croissance des enfants peut être vite inadapté.

Des sièges pour enfants seront également disponibles gratuitement concomitamment à la location d’un vélo.

