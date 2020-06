«1985», la (future) mini-série belge sur les Tueurs du Brabant

La Une (RTBF) et Eén (VRT) s’associent pour la première fois afin de coproduire «1985», une série sur les Tueurs du Brabant, annonce mardi la RTBF dans un communiqué.

Les deux diffuseurs publics du pays collaborent sur un projet de fiction relatant les tueries du Brabant, une série de crimes qui sema la terreur en Belgique dans les années 80 et qui marqua la mémoire collective. Basé sur des faits réels, «1985» suit trois amis: Marc, Franky et sa sœur Inge, qui se retrouvent au cœur de cette tempête qui a bouleversé le pays. La série évoque la perte de l’innocence de ces trois jeunes, mais également une rupture de confiance de la population envers les forces de l’ordre et le monde politique, qui fait encore écho aujourd’hui, indique le communiqué.

«La période durant laquelle les Tueurs du Brabant ont opéré a été difficile pour toute la Belgique. Cette série raconte non seulement cette histoire, mais montre également l’agitation des années 80. Une fiction forte est peut-être le meilleur moyen d’évoquer cette période cruciale pour notre pays et de mieux la comprendre. Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec la RTBF, qui est le partenaire le plus approprié pour raconter ce chapitre commun d’une partie sombre de notre histoire», commente Olivier Goris, chef éditorial de Eén. Et Sandrine Glaulich, son homologue de La Une, de compléter: «Nous avons ici une formidable opportunité de mettre en commun nos talents et nos enthousiasmes, de raconter une histoire forte et importante comme personne d’autre ne pourrait le faire. Tout nouveau projet de série belge est une aventure et un pari. Ce pari, on ne le gagne que grâce à l’audace, à la créativité et à l’ambition – et c’est exactement ce qui caractérise le projet de ‘1985’.»

La coproduction «1985» comptera 8 épisodes de 50 minutes et sera composée d’une équipe et d’un casting francophones et flamands. Les tournages débuteront courant 2021 pour une diffusion en 2022 sur La Une et sur Eén.