Les courses reprennent ce mercredi à l’Hippodrome de Wallonie

Des courses sans public et sans accompagnants

Les courses reprendront sous plusieurs conditions.

– Elles seront courues à huis clos jusqu’au 30 juin au moins.

– L’effectif présent sera limité aux personnes dont la présence est indispensable au déroulement des épreuves. Tous les autres postes présents habituellement et non indispensables sont supprimés.

– L’entourage de chaque cheval partant est limité à maximum deux personnes: la personne accompagnant le cheval à son arrivée sur l’hippodrome et son driver.

– Les propriétaires et éleveurs ne seront pas admis sur les hippodromes. Les conjoints et enfants des professionnels non plus.

– La tribune, le restaurant, la brasserie et les vestiaires resteront fermés.

– Des mesures de sécurité sanitaire rigoureuses seront d’application: contrôle de la température lors de l’accès au site, port du masque obligatoire et organisation adaptée pour les espaces de travail sensibles (secrétariat des balances, vestiaire, infirmerie, bureau vétérinaire…).

– Enfin, chaque personne arrivera sur le site juste avant sa prise de fonction et en repartira juste après, sans s’attarder.