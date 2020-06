Coronavirus: ça ralentit très nettement en Wallonie picarde

La seule progression du virus a été enrestrée à Mouscron.

Coïncidence de chiffres, on ne recense chez nous que 29 cas supplémentaires de Covid-19 par rapport à la semaine dernière. Au cours des deux semaines qui avaient précédé, on était encore à +/– 85 et +/– 65 cas. Si on élargit: en un mois, on a enregistré 306 nouveaux cas alors qu’on avait bondi de 763 cas, le mois précédent…

Revenons à la semaine dernière: cette fois, on est sous la barre des 23 nouveaux cas. C’est encourageant.

Sur les 29 cas recensés en Wallonie picarde, 13 proviennent de Mouscron où l’on vient de dépasser les 400 cas (depuis l’apparition de la pandémie). C’est là, à l’exception de Flobecq qui avait terriblement souffert du coronavirus en avril, que le taux est le plus élevé (6,81 par 1 000 habitants). Mais même à Mouscron, l’heure est au ralentissement: 16 cas cette semaine contre 96 au cours de la quinzaine précédente…