VIDÉO | 33 nationalités représentées au CHR de la Citadelle à Liège pour un #hôpitalsansracisme

L’hôpital du CHR de la Citadelle, à Liège, dispose ainsi d’un véritable annuaire de traducteurs disséminés sur nos trois sites, en ce compris la langue des signes. La preuve... en vidéo.

Véritable «ville dans la ville», l’hôpital de la Citadelle (Liège) se démarque également par sa diversité: quelque 30 nationalités sont représentées, pour pas moins de 48 langues parlées. Un véritable atout pour les patients, comme le confirme Christiane Tomat, responsable du trajet patient: «La communication est effectivement essentielle dans la prise en charge du patient, dès la prise de rendez-vous et, en tant qu’hôpital urbain, nous savons notre patientèle cosmopolite».

La diversité du personnel est donc également une force dans la relation patient. Concrètement, elle se traduit de deux façons: «D’une part, nous avons 7 médiateurs interculturels (formés et agréés par le SPF Santé publique) qui assurent quotidiennement l’accompagnement linguistique et culturel et qui, ensemble, couvrent une dizaine de langues courantes», détaille Christiane Tomat, «et d’autre part, nous pouvons compter sur les membres du personnel qui assurent «bénévolement» l’interprétariat pour les autres 48 langues. En effet, dès son entrée en fonction, le travailleur du CHR de la Citadelle est invité à mentionner – s’il le désire – la ou les langues parlées en plus du français. L’hôpital dispose ainsi d’un véritable annuaire de traducteurs disséminés sur nos trois sites, en ce compris la langue des signes».

Cette diversité dans le respect est donc une valeur essentielle du CHR de la Citadelle. À voir en vidéo sur les réseaux sociaux: