Le quotidien L’Equipe veut baisser les salaires de 10%

Pas de licenciements mais il va falloir travailler plus et se serrer la ceinture: sévèrement frappé par l’arrêt des compétitions comme les autres médias sportifs, L’Equipe a présenté aux syndicats le plan imaginé pour traverser la pire crise de son histoire.

La direction souhaite recourir à un «projet d’accord de performance collectif», un dispositif récent créé par les ordonnances Macron qui permet aux entreprises en difficulté de renégocier avec les syndicats le temps de travail et les salaires.

Le projet sera négocié en juin avec les syndicats, pour une mise en place à la rentrée.

«Quelle que soit la casse sociale envisagée, la perspective n’en reste pas moins scandaleuse, alors que des salariés sont en activité partielle, alors que l’entreprise n’a pas demandé de prêt garanti par l’État et surtout alors que la reprise à plein de l’activité sportive à partir d’août pourrait bien compenser les pertes liées à son arrêt dû à la pandémie», a dénoncé ce vendredi l’intersyndicale.

La direction prévient que «2020 sera la pire année de la SAS L’Équipe avec un déficit de plus de 16 millions d’euros». «Cette situation est la conséquence de la crise sanitaire (...) avec une perte de plus de 60% de la vente au numéro depuis 3 mois et une chute des recettes publicitaires de 70%», précise le groupe.

En mars, le quotidien a vu ses ventes plonger de près de 15% (à 199.407 exemplaires), puis de 27% en avril (à 169.981 exemplaires). Pendant le confinement, il a eu recours au chômage partiel, a dû réduire sa pagination et son prix.

Sans oublier la liquidation de Presstalis, qui pèse sur les comptes, et engendre des problèmes de distribution en raison de grèves: L’Équipe n’est ainsi distribuée que sur 80% du territoire.

Avec des compétitions sportives à l’arrêt jusqu’en août en France, le quotidien ne voit pas d’amélioration immédiate et s’attend même à être dans le rouge en 2021 et 2022, avec une perte opérationnelle «qui oscillerait entre 10 et 20 millions d’euros selon les scénarios de reprise économique», et ce malgré un calendrier sportif très favorable.

Les chaînes sportives en ont aussi fait les frais: un plan social a été annoncé chez RMC sport, ainsi que l’arrêt de certaines compétitions, tandis que BeIN Sports a annoncé des suppressions de postes.

Pour «donner du temps à l’entreprise pour préparer la nécessaire adaptation de son modèle économique», L’Equipe souhaite revoir temps de travail et rémunérations.

Elle s’engage en contrepartie à ne procéder à aucun licenciement économique pour la période 2020/2024.

Dans le détail, la direction veut augmenter la durée de travail hebdomadaire et baisser le nombre de RTT (de 22 à 6) avec la mise en place d’un forfait jour de 207 jours par an pour les cadres, l’encadrement de la rédaction et les reporters.

Parallèlement, un compte épargne temps serait mis en place ainsi que la possibilité de télétravailler de manière régulière à hauteur d’un jour fixe par semaine ou d’un forfait de 35 jours par an.

La direction annonce également des mesures pour favoriser les départs à la retraite.

Côté rémunérations, le projet prévoit de demander à chaque salarié «une baisse annuelle des salaires de l’ordre de 10%, à répartir entre le 13ème mois et le salaire de base», avec un gel des augmentations collectives mais un maintien des augmentations individuelles et la mise en place d’un système d’intéressement.