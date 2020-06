Swissport Belgique déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Bruxelles

Swissport Belgique a été déclaré en faillite, trois curateurs ont été nommés.

Le tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré ce mardi la faillite de Swissport Belgique. Trois curateurs ont été désignés pour traiter ce dossier et décider ou non de l’éventuelle poursuite des activités, ont indiqué les syndicats BTB-ABVV et ACV-Transcom.

L’entreprise avait annoncé ce lundi qu’elle déposerait le bilan et se déclarerait en faillite auprès du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles pour son entité Swissport Belgium SA, prestataire de services au sol à Brussels Airport, et pour sa filiale Swissport Belgium Cleaning SA, également active à Zaventem.

Près de 1.500 emplois sont ainsi menacés.

