Swipe Up Festival: du Palais 12 à 10 plateformes digitales en live

La première édition du Swipe Up Festival se tiendra ce 21 juin. Enregistré au Palais 12, il sera diffusé sur YouTube, Mixcloud, Facebook, WhatsApp, Instagram ou TikTok. Loïc Nottet, Alice on The Roof, Daddy K, Alex Germys, Konoba ou Glauque en seront.

La première édition du Swipe Up Festival se tiendra le 21 juin 2020. Entièrement digital, l’événement sera enregistré au Palais 12 du Heysel et diffusé sur plus de 10 plateformes différentes, annonce lundi l’agence Nonante Cinq dans un communiqué.

L’agence bruxelloise Nonante Cinq organise pour la première fois un festival digital. Baptisé Swipe Up, l’événement sera à suivre le 21 juin, jour de la fête de la musique, via différentes plateformes. Les spectateurs pourront assister aux concerts sur la YouTube Stage, la Facebook Stage, l’Instagram Stage et la Mixcloud Stage. D’autres animations auront quant à elles lieu sur TikTok, Pinterest, LinkedIn, WeTransfer, Whatsapp ou encore Twitter.

La programmation sera exclusivement belge et comptera 28 artistes, dont Loïc Nottet, Alice on The Roof, Stereoclip, Todiefor, Daddy K, Alex Germys, Konoba et Glauque. Tous les lives seront enregistrés lors de la semaine du 8 juin 2020 au Palais 12 du Heysel à Bruxelles, dans le respect des règles sanitaires. Les concerts seront ensuite rediffusés en télévision durant tout l’été.

L’accès au Swipe Up Festival sera gratuit mais des modules de dons seront mis en place durant la diffusion des concerts afin de récolter des fonds au profit de la Croix-Rouge de Belgique, lourdement sollicitée lors de l’épidémie de Covid-19.