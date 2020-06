Coronavirus | Belgique: le déficit budgétaire 2020 entre 43 et 50 milliards d’euros

Les experts attendent sur base d’une estimation technique un déficit budgétaire pour l’ensemble des pouvoirs publics qui se situe entre 10% et 12%, a affirmé Clarinval (MR) en commission des finances de la Chambre. BELGA

Le déficit budgétaire pour l’ensemble des pouvoirs publics belges devrait, à la suite de la crise sanitaire causée par le coronavirus et ses conséquences économiques, se situer en 2020 entre 10% et 12% du Produit intérieur brut (PIB), soit entre 43 et 50 milliards d’euros, a indiqué ce mardi le ministre du Budget, David Clarinval, en citant de nouvelles estimations faites par les experts.

Selon des prévisions publiées la semaine dernière par le Bureau fédéral du Plan, l’économie belge, fortement ralentie par les mesures de confinement prises pour freiner le coronavirus, devrait enregistrer en 2020 sa plus forte contraction depuis la Seconde Guerre mondiale (-10,6%), avant de rebondir en 2021 (+8,2%).

«Mais compte tenu des incertitudes quant à l’évolution de la situation sanitaire et de la vigueur de la reprise économique au 2e semestre (2020, ndlr), les experts attendent sur base d’une estimation technique un déficit budgétaire pour l’ensemble des pouvoirs publics qui se situe entre 10% et 12%», a affirmé Clarinval (MR) en commission des finances de la Chambre.

Il a chiffré, dans cette estimation actualisée, ce déficit à «entre 43 et 50 milliards» d’euros.

Le vice-Premier ministre MR a rappelé que le Comité de monitoring prévoyait encore le 13 mars, au début de la pandémie du Covid-19, une croissance économique de 1,4% en 2020.