Un plan terrasse mis en œuvre à Binche

Les cafetiers peuvent rentrer leur demande dès aujourd’hui pour étendre leur terrasse sur l’espace public.

Les cafés binchois prendront très bientôt plus de place: suite aux recommandations du Conseil National de Sécurité, la Ville met en œuvre un plan terrasse à partir d’aujourd’hui.

Après s’être mis en contact avec les cafetiers et les restaurateurs de l’entité binchoise et après avoir pris l’avis de la police de la Zone Binche-Anderlues, la Ville invite chaque restaurateur et cafetier qui le désire à introduire une demande d’extension de sa terrasse au Service des Affaires Économiques. Le plan concerne tant le centre-ville que les autres entités.

Chaque demande sera examinée par ledit service et par la police. Cette dernière enverra un agent sur place pour voir les possibilités d’aménagement. Chaque demandeur recevra une réponse à sa demande dans les jours qui suivent cette dernière.

Les demandes sont à rentrer dès ce mardi 9 juin au Service des Affaires Économiques via mail affaires.economiques@binche.be ou par téléphone au 064 23 06 05.