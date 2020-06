Coronavirus | Nouveau bilan en Belgique: 16 nouvelles hospitalisations et 13 décès supplémentaires

Covid-19: de nouveaux chiffres ont été communiqués ce mardi pour la Belgique. On fait le point.

89 nouveaux cas de coronavirus - 44 en Flandre, 34 en Wallonie et 11 à Bruxelles - ont été rapportés en Belgique au cours des dernières 24h, selon les chiffres officiels communiqués ce mardi matin.

Le nombre total de cas confirmés s’élève à 59.437.

Le nombre total de tests effectués s’élève à 958.513, dont 8.838 rapportés dans les dernières 24 heures, indique l’Institut de santé publique Sciensano.

Voici les principaux chiffres communiqués ce mardi:

Au total, 573 patients sont actuellement hospitalisés. 16 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h.

Au total, 115 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 1 patient au cours des 24 dernières heures.

16.324 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 9 au cours des 24 dernières heures.

9 619 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 13 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 13 ont eu lieu à l’hôpital, 0 dans une maison de repos et de soins.

Sur les 9.619 personnes décédées, 48% sont mortes à l’hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autres collectivités résidentielles, et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l’hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 26% de cas confirmés et 74% de cas suspects.