Un centre de tri illégal découvert à Colfontaine

30 m3 de déchets étaient entassés sur environ 450 m2 de terrain.

Le 18 mai dernier, au cours d’une patrouille, les membres du Service Environnement de la zone de police boraine ont aperçu un amas de déchets qui dépassait des barrières délimitant une propriété. Ces dernières semblaient même ployer sous le poids des encombrants.

Intrigués par ce monticule apparemment composé de frigos, de boilers et autre objets, les policiers ont décidé d’en savoir plus et de mener une petite enquête. Et ce qu’ils ont découvert les laissa sans voix: les grilles cachaient un véritable centre de tri où se trouvaient entreposés environ 30 m3 de déchets divers sur un terrain d’une superficie d’environ 450 m2.

Selon la police, il semble que le propriétaire des lieux y collectait et recueillait les objets dont les particuliers souhaitaient se débarrasser. Problème: il ne disposait d’aucune des autorisations adéquates.

De nombreux PV environnementaux ont été rédigés à son encontre pour diverses infractions, comme notamment d’être collecteur et d’exploiter un centre de tri sans autorisations préalables et ne pas posséder de permis d’environnement. Les PV seront transmis sous peu au Procureur du Roi de Charleroi en charge des infractions environnementales.