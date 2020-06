Standard: Rémi Garde succède à Michel Preud’homme

Rémi Garde, lorsqu’il était aux commandes d’Aston Villa, en mars 2016… et affrontait l’Everton de Roberto Martinez. Photo News

C’est le Français Rémi Garde qui devrait succéder à Michel Preud’homme. Le technicien de 54 ans, passé par Lyon, Aston Villa et Montréal, était sans poste depuis 2019.

Le nom du successeur de Michel Preud’homme est déjà connu: c’est le Français Rémi Garde, 54 ans, qui s’assoira sur le banc liégeois la saison prochaine, selon une information dévoilée par Sudpresse et confirmée par nos soins. Le technicien, formé à Lyon, où il a joué la majeure partie de sa carrière, et qu’il a entraîné de 2011 à 2014, a l’image d’un entraîneur qui fait confiance aux jeunes. Il est ensuite passé à Aston Villa, de novembre 2015 à mars 2016, puis à l’Impact Montréal, en 2018 et 2019.

Déjà en contact par le passé

Le Standard avait déjà eu un premier contact avec l’entraîneur français, en 2017, avant de finalement opter pour Ricardo Sa Pinto. Si un accord n’avait pas été trouvé à l’époque, celui qui était ensuite parti au Canada, était resté dans le viseur de Bruno Venanzi.