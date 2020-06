Les travailleurs de Swissport à l’arrêt sur demande de la direction

Depuis l’annonce lundi matin de la faillite de Swissport Belgium, le personnel ne travaille plus, a annoncé lundi le secrétaire syndical BBTK-Setca, Olivier Van Camp.

«Cette décision a été prise sur ordre de la direction. En tant que syndicats, nous avions demandé que le travail se poursuive afin d’arriver à un bon redémarrage», selon M. Van Camp. D’après Fouad Bougrine (ACLV-CGSLB), la direction a appelé à une reprise du travail à 15h00.

+ RELIRE | Swissport Belgique dépose le bilan : 1 500 emplois menacés, le cargo pas concerné

D’après M. Van Camp, la raison pour laquelle la direction a appelé ses travailleurs à ne plus travailler est qu’ils ne seraient plus assurés, une position que les syndicats remettent en question étant donné que la faillite n’a pas encore été déclarée. Selon M. Bougrine, il n’est pas certain que tous les employés répondront à l’appel à arrêter de travailler.

M. Bougrine demande une relance des activités le plus rapidement possible. «Nous appelons le gouvernement à faciliter ce processus. Les entreprises candidates à la reprise de ces activités de manutention doivent se faire connaître rapidement», insiste-t-il.