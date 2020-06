Preud’homme explique pourquoi il arrête d’entraîner le Standard

Michel Preud’homme a confirmé à Standard TV qu’il ne serait plus entraîneur des Rouches la saison prochaine. Et qu’il reste au club comme vice-président.

C’était devenu un secret de Polichinelle et il est désormais officiellement dévoilé: Michel Preud’homme ne sera plus l’entraîneur du Standard la saison prochaine. Revenu à Liège à l’été 2018, le technicien de 61 ans ne sera resté sur le banc que deux ans, et non trois, comme initialement imaginé (avec une quatrième saison envisagée mais non-obligatoire).

Mon corps me dit: «Tu ne tiendras pas le coup»

«L’envie d’entraîner était encore là, mais je devais me poser la question: aurais-je encore la force de faire une saison supplémentaire à 61 ans avec les exigences que demande ce métier?», s’interroge-t-il dans la vidéo diffusée par le club liégeois ce lundi. «J’y ai réfléchi et ma réponse est que, honnêtement je ne peux pas me permettre d’être encore entraîneur dans le futur, donc je vais plutôt embrayer sur l’autre partie avec un programme plus allégé. Je resterai au club comme vice-président et je m’occuperai des structures du club lié au sportif. C’est dur d’annoncer cela et mon esprit me dit que j’ai encore envie d’aller à la guerre, d’être coach, mais mon corps me dit: ‘Tu ne tiendras pas le coup’.»

Son successeur: «Il devra supporter la pression»

Il va donc rester vice-président «en charge des structures sportives» et, on le suppose, administrateur. «Le titre de vice-président a été annoncé (NDLR: en 2018) pour montrer que je revenais pour un projet à long terme et pas juste pour entraîner. L’idée de base était de me lier au club pour les années futures.»

Il a touché un mot de son successeur, sans le nommer: «J’ai commencé à analyser des entraîneurs, leur football, leur philosophie et j’ai parlé avec certains pour préparer l’avenir. Il devra s’inscrire dans la philosophie qu’on a installée. J’ai recherché des entraîneurs capables de donner les choses qu’on attend et qu’on a l’habitude de voir au Standard… et capable de supporter la pression d’être entraîneur du Standard.»

Pour rappel, il avait également annoncé vendredi qu’il compte investir dans le projet immobilier de rachat du stade.