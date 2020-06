Un conducteur flashé à 113 km/h sur la chaussée de Douai à Willemeau

En deux jours, la police du Tournaisis a contrôlé 2 790 véhicules. Parmi eux, des conducteurs qui roulaient plus de 40 km/h au-dessus de la limite autorisée.

La semaine dernière, les mercredi 3 et vendredi 5 juin, la zone de police du Tournaisis a mené des contrôles de vitesse en divers endroits: sur la chaussée de Lannoy à Froyennes, sur la chaussée de Douai à Froidmont et Willemeau, sur la chaussée de Willemeau et au boulevard du Roi Albert à Tournai ainsi que sur la Grand-Route à Barry.

?Au total, 2 790 véhicules ont été contrôlés. Parmi eux, 96 étaient en infraction.

Les services de police ont malheureusement à déplorer l’attitude de certains automobilistes qui ont été flashés à 111 km/h à Barry et 113 km/h à Willemeau, dans des zones limitées à 70 km/h.

En zone 50 km/h, un automobiliste a été flashé à 91 km/h à Tournai; un autre conducteur a été pris en excès de vitesse à 86 km/h à Froyennes.