180 emplois supprimés dans les shops freetaxe de Zaventem et Bruxelles-Sud-Charleroi

Le groupe Lagardère Travel Retail, qui exploite une trentaine de magasins dans notre pays, dont 25 boutiques hors taxes à Brussels Airport et deux à Charleroi Airport, supprime 180 emplois sur 55O. Selon le secrétaire syndical Renzo Guerriti (BBTK), la direction l’a annoncé lundi lors d’un comité d’entreprise. On ne sait toujours pas dans quels magasins les emplois seront perdus.

«La décision est le résultat de la chute spectaculaire du nombre de passagers dans les deux aéroports en raison de la crise du coronavirus. La société ne s’attend pas à ce que la situation revienne à la normale avant 2024», a déclaré Guerriti. Les négociations sur les licenciements collectifs prévus par la loi Renault débuteront lundi 15 juin. Les syndicats feront tout ce qu’ils peuvent pour sauver le plus d’emplois possible pendant ces négociations.

Bien qu’ils soient «choqués par le fait que 30 pour cent du personnel soit mis à la porte», les syndicats comprennent également la décision. «Sans voyageurs, ces magasins dans les aéroports ne peuvent évidemment rien vendre», a déclaré Guerriti.

La syndicale Kristel Van Damme (ACV Puls) souligne également que l’entreprise est victime d’un facteur «externe» et non «interne» tel qu’un mauvais plan d’entreprise.

Le groupe Lagardère Travel Retail a repris les magasins en septembre dernier de la National Portfolio Company (NPM), la société d’investissement de la famille Frère, pour un montant de 250 millions d’euros. Il s’agit d’International Duty Free (les anciens Belgian Sky Shops), qui comprend 25 boutiques hors taxes à Zaventem et deux à Charleroi, ainsi que des chocolateries à Bruxelles-Sud, Anvers et Luxembourg et une boutique pour les diplomates des Nations Unies au Kenya. Au moment de l’acquisition, Lagardère Travel Retail était le leader du marché européen des boutiques de voyages et le numéro trois mondial des boutiques hors taxes dans les aéroports.