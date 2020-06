De nouveaux déchets seront acceptés dans les recyparcs d’Hygea dès mardi

L’intercommunale Hygea a indiqué que de nouveaux déchets seront acceptés dès le 9 juin dans ses recyparcs. Seuls les déchets d’amiante restent, pour l’heure, interdits.

Les citoyens de la zone Hygea pourront apporter tous leurs déchets habituels dans 20 recyparcs dès le mardi 9 juin, à l’exception, et jusqu’à nouvel ordre, de l’asbeste-ciment (amiante).

Tous les déchets habituels seront donc à nouveaux acceptés dans les recyparcs: le bois, les bouchons de liège, les déchets verts, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets spéciaux des ménages, comme les petits déchets chimiques. On acceptera également les encombrants incinérables et non-incinérables, la frigolite, les huiles de moteurs et végétales ainsi que les graisses animales, les déchets de construction, les métaux, les papiers-cartons, les piles, les pots de repiquage en plastique, le verre, les textiles, les plastiques rigides.

Les pneus seront acceptés uniquement dans les recyparcs de Frameries et du Roeulx, les films et sachets en plastique propre pourront être déposés à Binche, Ecaussinnes, Frameries, Honnelles, Morlanwelz et Obourg. La quantité de déchets autorisée est fixée à 3 m3 par passage, toutes matières confondues.

Tous les recyparcs Hygea sont aujourd’hui ouverts à l’exception de ceux de Quévy et de Cuesmes.