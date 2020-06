Le sport automobile européen reprend ce week-end avec les 24 Heures de Portimao

Les 24 Heures de Portimao, au Portugal, constituent la première épreuve automobile internationale à être organisée en Europe depuis le début de la crise du Covid-19. Cinq pilotes belges seront de la partie.

Quelques semaines après la reprise de la NASCAR et une semaine après celle de l’Indycar aux États-Unis, le sport automobile va aussi reprendre ses droits en Europe ce week-end avec les 24 Heures de Portimao, au Portugal.

L’organisation a mis en place des mesures particulières pour respecter le protocole sanitaire, en demandant notamment aux équipes de limiter au maximum le nombre de mécaniciens et d’ingénieurs. Les différents acteurs devront d’ailleurs porter un masque de protection. De plus, le principe de quarantaine ne sera pas appliqué aux personnes revenant du Portugal, que ce soit en Europe ou sur le continent américain.

Au niveau sportif, dix-sept voitures sont engagées et cinq pilotes belges figurent sur la liste des engagés. Le trio Nico Verdonck/Rodrigue Gillion/Tom Heeren sera au volant d’une Aston Martin Vantage GT4, Olivier Dons sur une Porsche Cup alors que le jeune Nicolas Baert fera équipe avec les expérimentés Tom Coronel (P-B) et Nathanaël Berthon (Fra) sur une Audi RS3 TCR de l’équipe belge Comtoyou. Trois autres équipes belges, AC Motorsport, Mülhner et Speed Lover sont également engagées.

Cette épreuve compte pour le championnat 24H Series, dont le coup d’envoi avait été donné à Dubaï les 11 et 12 janvier derniers.

Le départ sera donné samedi à 13h00 belges (12 heures locales)..