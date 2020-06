Magasins et bureaux rouvrent en Irlande, qui accélère son déconfinement

Les magasins et certains bureaux ont rouvert leurs portes lundi en Irlande, le gouvernement ayant décidé d’accélérer le déconfinement en raison des progrès effectués dans la lutte contre l’épidémie de nouveau coronavirus sur son territoire.

Les salariés dont le métier et les conditions de travail permettent de respecter la distanciation physique sont désormais encouragés à retourner au bureau et les réunions jusqu’à six personnes sont autorisées, permettant pour la première fois de se retrouver chez les uns ou les autres.

Les Irlandais sont aussi autorisés à faire du shopping dans toutes sortes de magasins (hors centres commerciaux) et à se déplacer dans leur comté de résidence ou jusqu’à 20 kilomètres de leur domicile, ce qui constitue une extension inattendue de la limite précédente de cinq kilomètres.

«Un grand jour»

Ces nouveaux assouplissements marquent une nouvelle grande étape dans le plan de sortie du confinement instauré le 28 mars pour éviter la propagation de l’épidémie de nouveau coronavirus, que le gouvernement avait commencé à lever le 18 mai.

«C’est un grand jour pour notre pays», a déclaré au média irlandais RTE le ministre de la Santé Simon Harris. «C’est un jour d’espoir, c’est un jour que nous n’étions pas sûrs d’atteindre».

Accélération

La maladie de Covid-19 a fait 1 679 morts dans le pays, selon les derniers chiffres délivrés par les autorités. Un seul décès supplémentaire a été comptabilisé dimanche, contre un maximum de 77 recensés en 24 heures mi-avril.

Devant le repli de l’épidémie, le Premier ministre Leo Varadkar a annoncé vendredi accélérer le processus de déconfinement, avançant à juillet la levée des dernières mesures contraignantes, initialement prévue en août. Il a aussi ajouté vouloir permettre aux hôtels et aux pubs servant de la nourriture de rouvrir à partir du 29 juin.

Néanmoins, les radios locales ont exhorté lundi les citoyens à «rester local» et le ministre de la Santé a conseillé au public de ne rendre visite qu’à un petit nombre d’amis ou de membres de la famille, tout en maintenant strictement la distanciation sociale.