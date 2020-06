Plus de la moitié des écoliers de retour en primaire à Huy

Les élèves de 3e, 4e et 5e primaire sont à leur tour de retour en classe. À Huy, la vie à l’école reprend son cours avec des ajustements.

«J’ai bien senti un peu d’anxiété chez certains élèves, ce matin, à la barrière de l’école. Mais tout se passe bien. Au total, 169 de nos élèves sont présents ce lundi matin, sur 235 au total. On a aussi vu revenir certains élèves de 1re, 2e et 6e qui avaient été absents. L’organisation rassure certains parents. On a répondu à toutes les questions par mail ou par téléphone ces derniers jours.» Directrice de l’école communale de Tihange, Claudia Caterina prend cette nouvelle étape du déconfinement en milieu scolaire avec sérénité. Les consignes ont bien été respectées ce lundi matin. Notamment celles qui concernent les entrées différées des élèves pour éviter tout attroupement devant la barrière de l’école. Et il en ira de même en ce qui concerne les récréations avec trois horaires distincts.

Toutes les classes ont, donc, repris «à temps plein». Et pour Frédérique Macaluso qui retrouvait ses élèves de 5e primaire pour la première fois depuis la crise sanitaire, cette rentrée ne s’est pas déroulée sans un certain nombre de questions. «Je m’attendais à un retour plus progressif comme l’ont connu les classes de 1re, 2e et 6e primaires. Cela aurait été plus rassurant», confie l’institutrice qui donne cours avec une visière de protection.

Seuls 5 élèves manquaient à l’appel dans la classe de Frédérique Macaluso. À l’instar des autres absents, ils ne seront pas pénalisés. «Nous leur préparons une pochette avec tout le travail de la semaine. Leurs parents pourront venir la retirer vendredi», souligne la directrice de l’école.

D’après Alexis Housiaux, l’échevin de l’enseignement hutois en contact avec les directions des différentes implantations communales, «plus d’une grosse moitié des 1 500 élèves inscrits dans nos écoles étaient de retour» ce lundi matin.

