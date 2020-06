«Black Lives Matter» à Bruxelles: «De nombreux manifestants vont tomber malades», selon les experts

Selon les virologues, le rassemblement bruxellois «Black Lives Matter» de ce dimanche aura de lourdes conséquences sanitaires.

En se réunissant ce dimanche dans les rues de la capitale pour lutter contre le racisme et les violences policières, une majorité des 10.000 manifestants bruxellois n’ont pas respecté la plupart des mesures sanitaires (distanciation sociale, port du masque,…) encouragées par les autorités afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Une attitude critiquée par les experts belges.

«Il y a deux mois, au plus fort de l’épidémie, un tel rassemblement aurait sans doute été mortel. Le mois dernier, cela aurait été très dangereux. Aujourd’hui, nous pouvons nous permettre quelques écarts, mais pas de cette manière. Pas 10.000 personnes. Nombre d’entre eux vont certainement tomber malades», estime ainsi le virologue Marc Van Ranst dans les colonnes du «Morgen».

«Je ne veux pas porter de jugement négatif sur les émotions que ces personnes ressentent et sur ce qui les pousse à faire entendre leur voix, mais d’un point de vue strictement épidémiologique, c’est évidemment tout sauf raisonnable, estime aussi la présidente du groupe d’experts sur le déconfinement (GEES), sur le site du «Laatste Nieuws». C’est même dangereux.» Et Erika Vlieghe de poursuivre. «Même si tout le monde portait un masque, à ce stade de la lutte contre le virus, nous ne pouvons pas nous permettre de voir autant de personnes se rassembler. Le virus circule actuellement nettement moins qu’il y a quelques semaines et la grande majorité des manifestants étaient des jeunes, mais même dans ce cas, le virus reste dangereux et peut donc se propager à nouveau.»

Comment expliquer maintenant qu’il est interdit d’organiser un barbecue avec onze personnes dans son jardin quand 10.000 personnes se rassemblent à Bruxelles?

Résumant également le point de vue de Steven Van Gucht, le porte-parole de Sciensano - «Des rassemblements de ce genre sont fortement déconseillés alors que le coronavirus circule encore. Chaque vie est importante et ce virus ne fait aucune distinction entre les croyances ou les couleurs.» - Marc Van Ranst regrette le message que cette manifestation risque d’envoyer au grand public. «Comment expliquer maintenant qu’il est interdit d’organiser un barbecue avec onze personnes dans son jardin quand 10.000 personnes se rassemblent à Bruxelles?»

Seul expert à nuancer un peu plus ses propos, Emmanuel André s’est fendu d’un post sur Twitter qui n’est pas passé inaperçu: «Si le racisme n’existait pas, 10.000 personnes n’auraient pas dû rappeler que nous sommes tous égaux. À ces personnes, je demande de respecter strictement les gestes barrière pendant 15 jours et de continuer leur combat toute leur vie.»

Reste désormais à voir, dans deux semaines, quel impact aura eu cette manifestation sur la courbe des cas de Covid-19 détectés dans la population belge.