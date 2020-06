Centre de distribution de Decathlon à Willebroek: nouveau mouvement de grogne

Des travailleurs du centre de distribution de l’enseigne Decathlon à Willebroek ont de nouveau débrayé lundi matin, annonce le syndicat chrétien flamand ACV Puls qui reproche à la direction de refuser toute concertation sociale.

Un mouvement de grogne avait déjà éclaté mardi dernier; les travailleurs dénonçaient des mesures insuffisantes de protection contre le coronavirus. De plus, l’entreprise avait répondu à un pic d’activités par l’introduction de mesures qui allaient à l’encontre d’une convention collective de travail, selon le syndicat, comme l’instauration de shifts vespéraux et nocturnes et l’engagement d’intérimaires, sans concertation.

Selon l’ACV Puls, rien ou presque n’a changé une semaine plus tard. «La direction a supprimé sans concertation la prime variable. Alors que l’entièreté du personnel travaille particulièrement dur», déplore la responsable syndicale Erika Lambert. «Nous demandons le rétablissement de la prime de 5%.»

Le syndicat chrétien souligne également que le personnel français de la chaîne de magasins de sport touche une prime de 25 euros par demi-jour de travail durant la crise du coronavirus et demande une prime de risque similaire.