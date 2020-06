Swissport Belgique dépose le bilan: 1 500 emplois menacés

Le service cargo continue ses activités

Swissport annonce par contre maintenir ses activités de fret aérien en Belgique et reste engagé à poursuivre leur développement: «Il s’agit d’une entité légale distincte qui poursuivra ses activités».

Swissport Cargo Services Belgium SA emploie 467 collaborateurs dans ses entrepôts des aéroports de Bruxelles et Liège. Les activités belges constituent un élément majeur du réseau mondial de fret de Swissport.

Thierry Miremont précise: «Nous continuons à soutenir le marché belge par le biais de nos services de fret qui sont vitaux pour l’économie belge puisque le fret aérien constitue un mode de transport crucial au sein de la chaîne logistique mondiale. Les aéroports de Bruxelles et de Liège représentent des hubs très importants et de grande qualité pour le transport et la distribution notamment de produits médicaux et pharmaceutiques.»