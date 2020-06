VIDÉO | «Black Lives Matter»: une voiture fonce vers des manifestants à Seattle

Un homme a foncé avec sa voiture vers une foule rassemblée à Seattle lors d’une manifestation contre le racisme, indiquent des médias américains.

Une vidéo qui circule notamment sur Twitter montre que le véhicule est arrêté pas des passants avant d’atteindre le cortège. Plusieurs blessés seraient toutefois à déplorer.

Sur la vidéo, on le voit le conducteur frapper un homme depuis sa voiture. Il est ensuite sorti de sa voiture armé et aurait tiré un coup de feu avant d’être interpellé par la police.

THIS JUST HAPPENED IN SEATTLE.

LOOK HOW HE RUNS STRAIGHT TO THE COPS AFTERWARDS??



I've just heard the man who was shot seems to be stable currently. pic.twitter.com/1UDTRsXu42