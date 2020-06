De l'impressionnant rassemblement aux débordements, le Black lives matter bruxellois en 25 images

Des manifestants de tous horizons s'étaient donnés rendez-vous à Bruxelles pour protester contre les violences policières à l'égard des Afro-Américains.Si la manifestation s'est déroulée dans le calme, des heurts entre policiers et manifestants ont éclaté à l'heure de la dislocation. Retour en images.

La journée s'est déroulé en deux temps. Il y a d'abord eu cet impressionnant rassemblement sous les fenêtres du palais de Justice de Bruxelles. Des vieux, des jeunes, des Noirs, des Blancs, des francophones, des flamands, des Européens, des Africains. Bref, des personnes de tous les horizons venues crier leur colère face aux violences envers les minorités. Au total, ils étaient plus de 10 000 à participer à ce rassemblement statique, toléré, mais pas autorisé.

Une à une, les associations derrières ce rassemblement sont venues préciser leur message. Samira, Lamine, Adil, etc. les noms des victimes de de violences policières ou d'État ont souvent résonnés dans la foule quasiment tout de noire vêtue. A 16h30, comme prévu, une bonne partie des manifestants a quitté le centre.

Ce n'est qu'après que les choses se sont gâtées. Réunis sur la place Royale, les manifestants restants ont fait face pour la première fois à un cordon policier. La tension est montée peu à peu. La police a essuyée les premiers jets de projectiles en évitant de réagir. Puis les choses se sont emballées.

Un large groupe de manifestants a pris la direction de la porte de Namur. La police a fait usage de la force face à certains casseurs qui n'étaient visiblement pas que là pour la cause. S'en sont suivi plusieurs heures d'affrontement autour du quartier de Matongé. Le calme est souvent revenu, mais seulement pour de courts instants. Jets de pavés et objets divers d’un côté et canon à eau et gaz lacrymogènes de l’autre.

Certains ont profité des mouvements de foule pour saccager plusieurs commerces de la chaussée d'Ixelles. Plusieurs habitants du quartier ont tenté de s'interposer pour faire fuir les pillards. « On a eu les attentats, on a eu les travaux, on a eu le coronavirus et maintenant ça », regrettait un commerçant face devant son magasin vidée de son contenu.

Vers 21h, le quartier a finalement retrouvé sa quiétude, même si le déploiement policier restait impressionnant. La police a procédé à plus de 150 arrestations.