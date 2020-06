Distribution de masques à Charleroi: la Ville recherche des bénévoles

C’est acquis, les masques arrivent enfin, à Charleroi.

La distribution aux citoyens doit démarrer ce 8 juin. Mais la Ville reste d’autant plus attentive à ses administrés les plus fragiles, qui seraient dans l’incapacité de se déplacer afin d’obtenir leurs masques. Dès lors, la plateforme en ligne www.impactdays.co/charleroisolidaire se dote dès aujourd’hui, et en prévision de la semaine prochaine, d’une nouvelle mission: se porter bénévole pour récupérer les masques d’un concitoyen.

La procédure à suivre est simple: le bénévole se rend sur le site www.charleroi.be/masques pour savoir où et quand il peut récupérer les masques et, ensuite, il se présente au lieu et à l’heure définis, seul, avec sa carte d’identité et en possession d’une procuration dûment complétée par la tierce personne. Plus d’infos aussi au 080018 348.