Reconstitution du meurtre d’Anita Lekeu

Ce mercredi 10 juin, attention, deux rues de Wanze seront fermées à la circulation dans le cadre d’une reconstitution judiciaire. Les rues Joseph Delhalle et Vieille Hesbaye ne seront en effet plus accessibles mercredi de 13h30 à 19h. Une reconstitution doit être effectuée dans le cadre d’un dossier judiciaire, le meurtre d’Anita Lekeu. Le 26 octobre dernier, cette sexagénaire était retrouvée morte à son domicile à Wanze. Elle présentait des traces de coups et sa voiture avait disparu. En quelques jours, l’enquête avait permis de remonter jusqu’à deux hommes sans domicile fixe, interpellés et toujours écroués. Cette reconstitution permettra d’éclaircir certains éléments de l’enquête et se fera, normalement, en présence des deux meurtriers présumés. L’accès des deux rues sera donc interdit dans les deux sens de circulation. L’arrêt et le stationnement seront interdits des deux côtés de la chaussée du n° 5 au n° 15 rue Joseph Delhalle.