Oui au schéma de développement territorial

La Commune d’Ouffet a avalisé lors de son dernier conseil communal le Schéma provincial de développement territorial, qui dresse les pistes pour les 30 ans à venir en province de Liège. «En janvier 2019, nous avons déjà dû avaliser le Schéma de développement territorial de la Wallonie (NDLR: un schéma qui désigne 35 pôles d’attractivités en Wallonie et qui donne une vision pour 2050 sur quatre thèmes: logement, économie, énergie et numérique), explique la députée-bourgmestre, Caroline-Cassart. Ce schéma vient compléter le SDT wallon, l’affiner au niveau provincial, sur ces mêmes thèmes. Il y a beaucoup de bonnes intentions. C’est un document qui donne des orientations mais qui n’est pas contraignant.» Le schéma a été voté à l’unanimité même si l’opposition, Agir Ensemble, a rappelé, comme pour le SDT, qu’un des grands problèmes non pris en compte dans ces deux feuilles de route restait la périurbanisation, l’urbanisation galopante en dehors des centres de villages.