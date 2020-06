Choc frontal sur l’A8: l’un des conducteurs roulait à contresens

Quatre personnes ont été blessées à des degrés divers dans un spectaculaire accident survenu à hauteur de Froyennes.

C’est un petit miracle, vu l’ampleur des dégâts matériels, si le bilan humain n’est pas plus lourd. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le conducteur d’une Golf s’est engagé à contresens sur l’autoroute A8 (vers Lille), à hauteur de Vaulx.

Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, le véhicule fantôme a heurté de plein fouet une Toyota occupé par une couple de Sambreville et leur petite fille de cinq ans. Le choc survenu près de la station-service de Froyennes a été extrêmement brutal.

Les trois passagers de la Toyota s’en sortent relativement bien même si le chauffeur a été plus gravement blessé selon les services de secours, déployés en nombre. Seul à bord de son véhicule, le conducteur fantôme, âgé d’une quarantaine d’années, a dû être désincarcéré. «Il est dans un état grave mais comme pour l’autre chauffeur, son pronostic vital n’est pas engagé. Pour la dame et la fillette, elles sont plus légèrement blessées,» indiquait le capitaine Petit, qui dirigeait l’intervention. Les quatre victimes, ont été rapidement prises en charge par les ambulanciers avant d’être transférées au CHwapi (Tournai).

Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde ont eu fort à faire pour nettoyer les trois bandes de circulation, jonchées de débris dont l’une des roues avant de la Golf. Au total, un véhicule de désincarcération, trois ambulances, un SMUR, deux véhicules de balisage et une voiture de commandement sont intervenus sur place. La circulation a été fortement perturbée et réduite, dans un premier temps, à une seule bande.

La police des autoroutes a procédé aux constatations d’usage.