Deux roues en moins pour Bertrand Baguette

Privé de son baquet depuis plus de deux mois, Bertrand Baguette est passé au deux roues durant le confinement.

Rentré en Belgique le 4 avril, Bertrand Baguette est confronté à une situation doublement inédite.

Depuis le début de sa carrière au Japon, en 2014, le pilote Honda n’a jamais passé un si long moment éloigné du pays du Soleil-Levant, privé de volant. Depuis près de deux mois, il profite par contre de moments précieux auprès des siens, à Nivezé (Jalhay). «Je n’ai jamais autant vu ma femme (Aurore) et mon fils (Gabriel), sourit Bertrand. Ça fait du bien de souffler. Voyager fatigue beaucoup et peut être nocif pour la santé. J’ai désormais retrouvé un sommeil normal, j’ai perdu quelques kilos.» Grâce à la pratique du vélo, entre autres!

Bertrand, durant ce confinement à la campagne, a en effet (re)goûté aux joies du deux roues: près de 2000 km parcourus, route et VTT confondus! «Le vélo me permet de rester en forme, mais aussi de perdre du poids, nous expliquait le Nivezétois d’adoption au cours d’une randonnée VTT la semaine dernière. Les pilotes japonais sont tous costauds comme des allumettes... Mon équipier pèse 60 kilos. J’étais à 73, mais je suis désormais à 69. J’aimerais arriver à 67. Le poids joue énormément dans les performances sur circuit. 10 kilos, c’est 1 dixième, voire 1,5 dixième au tour. Alors autant perdre tout ce que je peux.»

Son équipe Keihin Real Racing lui a laissé carte blanche pour se maintenir en forme en vue de la reprise des essais (fin juin) puis du championnat (18-19 juillet à Fuji). «Je suis suivi par Eric Houben, l’ancien préparateur physique de Justine Henin. Pour le reste, je m’entraîne comme je le sens, ils me font confiance. Je suis pro depuis 17 ans. À moi d’être fit pour la reprise.»

Les courses virtuelles ont le vent en poupe actuellement, pas trop la «came» de Bertrand pour autant. «Je ne suis pas du tout là-dedans. Un simulateur, c’est un investissement conséquent. Et puis on reste assez loin de la réalité, pointe le pilote de 34 ans. Je préfère une belle sortie à vélo. Ça peut aussi être bien de couper un moment avec le sport auto, même si j’ai hâte de me réinstaller dans mon baquet.»

«J’ai pris goût au vélo de route»

Bertrand Baguette a pu découvrir de nouveaux endroits, à vélo. - EdA N.B. Notre région est idéale pour toutes les pratiques cyclistes ou presque. De quoi tomber sous le charme de la bicyclette. «Je n’ai jamais fait autant de vélo, sourit Bertrand. J’ai même pris goût au vélo de route, alors que je n’en avais quasi jamais fait. Au début du confinement c’était parfait, sans circulation. La communauté cycliste est conséquente par chez nous, et des applications comme Strava motivent à sortir. J’ai pu découvrir de chouettes routes et chemins.»

«Des points communs lors des descentes»

De là à retrouver les mêmes sensations qu’au volant de sa Honda NSX, il y a un fameux pas, que Bertrand franchit prudemment. «Dans de belles descentes sur route, on peut trouver des points communs au niveau des trajectoires et de la sensation de vitesse», assure le pilote de Thimister-Clermont, qui limite la prise de risques lors de ses sorties à vélo.

Pas de 24 Heures cette année

À l’aube de sa 7e saison en SuperGT, Bertrand Baguette était rempli d’espoirs, conforté par le meilleur temps réussi lors des essais officiels à Okayama, mi-mars, au volant de la nouvelle Honda NSX moteur avant. «Nous étions plein d’enthousiasme, confirme Bertrand. Le but, c’est toujours d’aller chercher le titre. Nous étions le meilleur équipage Honda l’an dernier. On verra si on peut confirmer.» Baguette devrait retourner au Japon à la fin du mois, mais les frontières restent actuellement fermées. Et son visa «entertainer» ne lui permet actuellement pas de bénéficier d’un laissez-passer. «La situation ne s’était évidemment jamais présentée jusque-là. Heikki Kovalainen est aussi dans le cas. Honda va devoir travailler là-dessus…» Cette année, Bertrand voulait à nouveau performer aux 24 Heures de Spa, dans son jardin. Il va devoir faire une croix dessus. Officialisé le 4 juin, le calendrier Super GT modifié proposera 8 courses, les 4 premières se déroulant à huis clos. Les 24 et 25 octobre, week-end des 24 heures de Spa, Bertrand sera engagé à Suzuka, pour la sixième manche du championnat japonais. Dommage, mais d’autres occasions se présenteront.