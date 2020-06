Wolfsburg et Koen Casteels s’imposent chez un Werder Brême toujours enlisé

Koen Casteels, titulaire dans les buts de Wolfsburg et capitaine des siens, s’est imposé 0-1 sur la pelouse du Werder Brême dimanche lors de la 30e journée de Bundesliga.

Peu inspirés dans le premier acte, les Loups ont pu compter sur leur portier belge, qui a bien repoussé la meilleure opportunité du Werder venue du pied du Japonais Yuya Osako (31e).

Le second, disputé en grande partie sous une pluie battante, n’a pas été plus riche en actions chaudes jusqu’à la 81e minute et le tir sur la transversale du milieu de terrain de Wolfsburg Xaver Schlager.

Dans la foulée, le Néerlandais Wout Weghorst a offert la victoire aux Loups. Grâce à un bon travail du remuant latéral suisse Kevin Mbabu, Felix Klaus a pu déposer le ballon sur la tête de Weghorst, auteur de son 12e but en championnat (0-1, 82e).

Wolfsburg, avec 45 points, s’accroche à la 6e place, la dernière qualificative pour la prochaine campagne européenne.

Le Werder est lui 17e avec 25 unités et n’a plus gagné à domicile en championnat depuis le 1er septembre. Le club, dans l’élite du football allemand depuis 1981 et champion à l’issue de la saison 2003-2004, compte trois points de retard sur le Fortuna Düsseldorf, actuel barragiste.