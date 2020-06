Deux personnes en fuite après un accident: le scooter était volé

Ce dimanche matin, vers 10h, un automobiliste circulant dans la rue de Jumet, à Gosselies, a été victime d’un accident de la route avec un scooter.

Malgré la route à sens unique, un scooter de grosse cylindrée portant deux individus a débarqué en contresens. L’automobiliste a tenté d’éviter l’engin en serrant à droite mais le scooter est allé percuter l’avant de son véhicule.

Les deux personnes ont lourdement chuté et ont été envoyées contre une camionnette en stationnement. Mais lorsque le conducteur de la voiture est sorti pour aider les deux personnes, ces derniers ont quitté les lieux à grande vitesse.

Il s’avère que le scooter a été volé. La police locale de Charleroi a fermé la route et bloqué le métro pendant plus d’une heure pour établir le constat et tenter de mettre la main sur les deux fuyards, sans succès.