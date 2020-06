Plus aucun cas de Covid-19 au Vatican

Il n’y a plus actuellement aucun cas de nouveau coronavirus au Vatican, a annoncé le Saint-Siège, tandis que le pape Francois a jugé l’épidémie «surmontée» en Italie.

«La dernière personne déclarée malade du Covid-19 ces dernières semaines a été testée négative», a annoncé dans un communiqué samedi soir le directeur des services de presse, Matteo Bruni.

«A ce jour, il n’y a plus aucun cas de nouveau coronavirus parmi les employés du Saint-Siège» ou au sein du Vatican, indique ce communiqué.

Douze personnes au total ont été contaminées au sein du Vatican, selon le site internet officiel du Vatican.

«Elles avaient été placées en isolement à domicile par la Direction de la santé et de l’hygiène du Vatican», alors que «depuis le début de cette crise, les responsables sanitaires et administratifs du Vatican suivent les recommandations des autorités italiennes, compte tenu de l’enclavement de ce petit territoire dans la ville de Rome», toujours selon Vatican News.

Dimanche, lors de sa traditionnelle prière de l’Angelus depuis ses appartements pontificaux dominant la place Saint-Pierre où se trouvaient des centaines de fidèles, le pape François a appelé à la prudence face au virus.

«Votre présence sur cette place est le signe que la phase aigüe de l’épidémie est surmontée en Italie, mais soyez prudent, ne criez pas victoire trop tôt», a mis en garde le pape, qui a estimé «nécessaire de suivre les mesures (sanitaires) en vigueur» pour éviter le retour du virus.

«Malheureusement dans d’autres pays, plus particulièrement en Amérique latine, le virus continue de faire de nombreuses victimes», a-t-il déploré, exprimant sa «proximité à ces populations, aux malades et à leurs familles, et à tous ceux qui en prennent soin»

L’épidémie de Covid-19 a fait 33.846 morts en quatre mois dans la péninsule italienne, selon le dernier bilan officiel de la protection civile italienne.

L’épidémie est aujourd’hui maitrisée (avec 72 morts et 270 contaminations pour les dernières 24 heures), et le pays a entamé il y a un mois son déconfinement progressif.

Le bilan de la pandémie approche les 400.00 morts dans le monde, et elle s’est particulièrement accélérée ces dernières semaines en Amérique latine, en particulier au Brésil, désormais le troisième pays le plus endeuillé de la planète (35.930 morts), derrière les États-Unis (109.791 décès) et le Royaume-Uni avec 40.465 morts.