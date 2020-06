Coronavirus: 6 footballeurs chinois suspendus pour avoir enfreint les règles sanitaires

Six footballeurs chinois de l’équipe nationale des moins de 19 ans ont été suspendus pour six mois parce qu’ils ne respectaient pas les mesures sanitaires contre le coronavirus.

Ils avaient quitté le camp d’entraînement de Shanghaï pour aller boire un verre sans autorisation. «C’était une grave violation des règles mises en place pour contrôler l’épidémie et elles ont gravement nui à l’équipe», a dénoncé la Fédération chinoise de football citée par les médias d’État.

Les six footballeurs ne sont pas autorisés à jouer pour l’équipe nationale ou leurs clubs avant le 30 novembre. En outre, ils ne recevront aucun salaire de leur club pendant la suspension. Deux des six joueurs devront également payer une amende d’un montant équivalent à 25.000 et 37.000 euros.