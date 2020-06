VIDÉO | À 17 ans, Florian Wirtz devient le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga

En inscrivant un but face au Bayern Munich à 17 ans et 34 jours, Florian Wirtz est devenu ce samedi le plus jeune buteur de l’histoire du championnat d’Allemagne.

En marquant à la 89e minute du match face au Bayern Munich, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen efface des tablettes Nuri Sahin, qui avait marqué le 26 novembre 2005 à 17 ans et 82 jours sous le maillot du Borussia Dortmund.

+ À LIRE AUSSI | Le Bayern Munich démonte Leverkusen et se rapproche du titre

L’équipier de Florian Wirtz, Kai Havertz, absent ce samedi en raison d’une blessure, détenait le record du Bayer Leverkusen depuis le 2 avril 2017. Il avait marqué à l’âge de 17 ans, 9 mois et 25 jours. Une performance qui le place au 9e rang de l’histoire de la Bundesliga fondée il y a 57 ans.