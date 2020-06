Virton-Beerschot à rejouer, l’Excelsior indigné

Ce vendredi, selon une information révélée par la Gazet Van Antwerpen, la Cour belge d’arbitrage pour le sport, a fait savoir que le fameux match Virton – Beerschot de fin janvier devait être rejoué.

On pensait que cette rocambolesque affaire, suscitée par la contestation de l’unique but inscrit dans cette rencontre par Ribeiro, était désormais de l’histoire ancienne, mais la CBAS vient d’en proposer un nouveau rebondissement.

Pour le comprendre, il faut se replonger trois mois en arrière, après que la commission des litiges d’appel a donné raison aux Anversois en considérant que le but de Ribeiro constituait une infraction aux règles du jeu. Débouté par la suite en évocation par l’Union belge, Virton s’était pourvu devant la CBAS pour tenter d’invalider la décision d’annuler et de faire rejouer cette rencontre du 25 janvier. Si la CBAS avait, dans un premier temps, décidé de clôturer la procédure – dès lors que, selon ses règlements, un arbitrage dans un tel cas n’est possible qu’avec l’accord de toutes les parties, accord qu’avaient refusé le Beerschot et l’Union belge –, le tribunal de première instance de la province de Luxembourg, après une requête de l’Excelsior, avait parallèlement décidé que le match ne pouvait pas être rejoué tant que toutes les procédures prévues dans le règlement fédéral n’avaient pas été épuisées.

Un communiqué cinglant

C’est désormais le cas puisque la CBAS, contrainte et forcée, a donc dû elle aussi débattre sur le sujet voilà une quinzaine de jours. Elle vient de livrer son verdict et, au grand dam des Virtonais, elle est allée dans le sens de la commission des litiges d’appel en décidant que le match devait être rejoué plutôt qu’en maintenant son score initial (1-0). Si la CBAS n’a fait aucune communication officielle quant aux motifs de sa décision, l’Excelsior, pour sa part, s’est indigné devant un tel verdict en publiant un communiqué cinglant. Lors des débats, le club gaumais s’était pourtant appuyé sur l’expertise de Michel Zen?Ruffinen, ex-arbitre FIFA, ex-secrétaire général de la FIFA et pendant 16?ans représentant de la FIFA à l’International Board (l’instance qui détermine les lois du jeu), pour plaider sa cause. Et durant l’audience, l’Union belge, au contraire du Beerschot, s’était d’ailleurs rangée à cet avis.

La CBAS ne l’a donc pas entendu de cette oreille. La rencontre sera-t-elle rejouée pour autant ? On pourrait penser le contraire en arguant qu’elle est désormais dépourvue d’enjeu (le Beerschot étant, de toute façon qualifié pour la finale du championnat dont le retour, un moment compromis, a bel et bien été programmé au 2 août). Mais ce serait oublier que la démarche de Waasland-Beveren, qui conteste sa rétrogradation en D1?B, pourrait à nouveau modifier la formule du championnat de D1?A et redonner une chance de montée au premier du classement général de D1 B. Virton pourrait en effet reprendre cette première place à Westerlo en battant le Beerschot dans le match à rejouer.

Mais quand, et surtout dans quelles conditions, pourrait se tenir cette rencontre ? Au contraire des Anversois, qui doivent préparer la finale retour, les Virtonais ne se sont en effet plus entraînés depuis trois mois. La suite de cet incroyable imbroglio au prochain numéro.