Coronavirus: deux tiers des fédérations internationales vont profiter des aides financières suisses

Le gouvernement suisse va venir en aide à de très nombreuses fédérations internationales durement touchées par la crise sanitaire.

Environ deux tiers des fédérations sportives internationales basées en Suisse ont profité de la possibilité de bénéficier des prêts accordés par le gouvernement helvétique pour atténuer leurs problèmes de trésorerie pendant la pandémie de Covid-19, a annoncé Francesco Ricci Bitti, président de l’Association des fédérations internationales des Jeux olympiques d’été (ASOIF), rapporte le site Sportbusiness.com.

Un système de prêts a été annoncé par le gouvernement suisse le 13 mai dernier. Il est couvert à parts égales par le CIO et les autorités fédérales et cantonales. Il n’est pas destiné à aider le CIO, la FIFA et l’UEFA dont les sièges sont en Suisse.

Ricci Bitti a déclaré à CNN Money: «Du côté du gouvernement, nous avons deux types de système. L’un est le régime d’aide au chômage temporaire et permanent et l’autre est le prêt gratuit. Nous agissons dans les deux sens et environ deux tiers (des fédérations internationales) ont saisi l’opportunité du prêt».

Jusqu’à 150 millions de dollars

En outre, le CIO fournit une aide remboursable allant jusqu’à 150 millions de dollars (132,6 millions d’euros) aux fédérations internationales, aux comités nationaux olympiques et aux «entités reconnues par le CIO». Les 32 fédérations internationales qui font partie du programme sportif Tokyo 2020 - quel que soit le lieu de leur siège - peuvent bénéficier du soutien du programme du CIO.

Les fédérations internationales qui sont très dépendantes des revenus olympiques ont été particulièrement touchées par le report de 12 mois des Jeux de Tokyo désormais prévus en 2021.

«Le problème, c’est le cash-flow»

Le programme du gouvernement helvétique est principalement conçu pour soutenir les fédérations internationales dont les propres événements ont été annulés ou reportés. Le soutien du CIO vise à aider les fédérations internationales qui sont en difficulté après le report du paiement des recettes olympiques.

«Le problème, c’est le cash-flow et les prêts gratuits tentent de le résoudre», a déclaré Ricci Bitti. C’est une question de temps et j’espère que le temps (que dure le Covid-19) ne sera pas si long, mais la trésorerie était le problème principal».

Cependant, il a insisté sur le fait que les finances des fédérations internationales restent solides et que la dépendance des fédérations internationales à l’égard du financement du CIO a diminué «de façon spectaculaire» entre les Jeux Olympiques de Sydney 2000 et ceux de Rio 2016.