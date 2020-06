Gianni Infantino recommande la patience «pour ramener les fans aux stades»

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne s’attend pas à un retour rapide des supporters dans les stades de football, même si la crise du coronavirus s’atténue.

«N’oublions pas qu’il doit toujours y avoir une place pour les fans», a déclaré le patron du football mondial aux 211 nations membres de la FIFA dans un message vidéo. «Le football sans spectateurs n’est évidemment pas la même chose, mais nous devons être patients lorsque l’on envisage le bon moment pour ramener les fans aux stades.»

«Nous continuerons à travailler inlassablement, mais aussi discrètement et respectueusement, pour aller au-delà des mesures temporaires, et de garantir que les fans soient accueillis à leur retour de manière sûre et responsable».

La Bundesliga allemande a repris à huis clos. Les championnats en Italie, en Espagne et en Angleterre suivront bientôt dans les mêmes conditions. Un nombre limité de fans ont déjà commencé à revenir lors des matchs en Hongrie.

«Un meilleur football pour l’avenir»

Gianni Infantino a déclaré que la FIFA organiserait un certain nombre de discussions en ligne avec les fédérations nationales et les parties prenantes «afin de façonner un meilleur football pour l’avenir».

Le calendrier international et le nombre de matchs joués par les meilleurs joueurs seront à l’ordre du jour. Et Gianni Infantino a également déclaré avoir entendu des «propositions intéressantes» sur le financement et la gouvernance, «du plafonnement des salaires au plafonnement des frais de transfert ou autres mécanismes de taxation» et sur la création du fonds d’urgence.

Dès le mois de mars, lorsque le coronavirus a commencé à se répandre dans le monde, la FIFA a annoncé la création d’un fonds d’urgence qui pourrait être utilisé par les fédérations et les clubs en difficulté financière. Toutefois, pour l’instant, il n’est pas clair combien d’argent sera mis à disposition et comment il pourra être disponible.

Gianni Infantino a annoncé des précisions «dans les prochaines semaines». Le président a quand même dit qu’il sera à «une large portée, y compris pour le football féminin» et la manière dont l’argent sera distribué sera clairement définie.

La FIFA dispose d’énormes réserves. Le rapport financier annuel pour 2018 indique que la fédération mondiale possède environ 2,5 milliards d’euros en banque.