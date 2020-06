L’AFC Tubize vient d’enregistrer un nouveau transfert entrant en la personne de Jérémy Nerinckx, défenseur de 25 ans, actif la saison passée à Ganshoren, champion en D3 amateurs.

Son point commun avec Khalid Karam (T1) et Philippe Liard, l’autre recrue, c’est qu’il a déjà porté la vareuse sang et or, de 2004 à 2013, chez les jeunes.