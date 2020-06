Officiel: pas de saison blanche pour le foot amateur

La CBAS a tranché: elle confirme les décisions prises par l’Union belge à la suite de la crise liée au coronavirus. Fini? Pas sûr.

Souvenez-vous. Le 8 mai dernier, c’est une petite bombe qui éclatait au-dessus du foot amateur. Quinze clubs, essentiellement flamands, contestaient les décisions prises par la cellule Corona de l’Union belge en termes de montées et de descentes, plaidant pour une saison blanche. Dans l’autre sens, une volée de clubs, issus du sud comme du nord du pays, avait alors réagi et plaidé, eux, pour le maintien des décisions prises le 27 mars dernier. Sonnant, si l’on peut dire, la contre-révolte. Pour défendre ceux-ci, c’est l’avocat marchinois Adrien Carlozzi qui avait été mandaté et qui a plaidé pour la première fois de sa carrière en visio-conférence. Entre les arguments des uns et des autres, la CBAS, cour d’arbitrage solicitée pour résoudre le conflit, était invitée à entendre toutes les parties et, in fine, à trancher.

Les arguments de l’U.B. et indirectement d’Adrien Carlozzi ont été entendus. Heymans C’est ce qu’elle vient de faire. Résultat: elle a opté pour le maintien des décisions prises par l’Union belge et ses instances. En clair, les équipes qui montaient montent toujours alors que les équipes désignées pour descendre font bel et bien la culbute. Le bon sens l’a quelque part emporté. Pourquoi cette décision? Pour l’instant, la CBAS n’a pas livré davantage d’explications. Mais elle a, comme le veut la procédure, 10 jours pour le faire.

Voilà en tout une décision qui va drainer son lot de contents et de mécontents… Mais l’affaire n’est peut-être pas close. Puisque la décision peut toujours être contestée devant un Tribunal civil. Hé oui…