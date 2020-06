Un avis favorable conditionnel pour le nouveau stade du Standard

À la suite de l’enquête publique, le collège communal a remis un avis favorable conditionnel au projet d’aménagement et d’agrandissement du stade du Standard.

Nouvelle étape dans le dossier du nouveau stade du Standard. Réuni vendredi, le collège communal de Liège a rendu un avis favorable conditionnel à la demande de permis dit «intégré» c’est-à-dire qu’il cumule une autorisation d’exploiter/permis d’environnement, une autorisation d’urbanisme et une autorisation socio-économique. Quatre réclamations avaient été déposées dans le cadre de l’enquête publique qui s’est clôturée le 13 mai dernier. Des remarques reprises dans l’avis de la Ville, remis à l’autorité compétente, à savoir la Région wallonne.

«Le futur stade sera plus contemporain en assurant une meilleure intégration dans son environnement», indique vendredi le collège, par voie de communiqué. Le projet d’aménagement et d’agrandissement du Stade du Standard prévoit la rénovation et l’extension du stade, l’aménagement d’une vaste esplanade destinée à l’accueil des supporters, le réaménagement de l’échangeur du pont d’Ougrée et la création de fonctions complémentaires. À savoir un immeuble multifonctionnel de bureaux, des espaces HoReCa, un fitness, une crèche, une zone commerciale et un espace dédié aux loisirs. Cet agrandissement permettra de passer de 28.700 à 32.000 places.

«La nouvelle esplanade favorisera une meilleure circulation aux abords et à l’intérieur du stade», précise la Ville. «L’accès aux gradins sur l’ensemble de la périphérie sera mieux organisé et permettra également – hormis les matches nationaux – de faire le tour de l’infrastructure et de rejoindre son entrée vers les gradins, quelle que soit la zone par laquelle on a accédé au stade.»

Six niveaux d’accueil sont prévus à l’intérieur du stade; ils seront tous accessibles à partir de l’esplanade. De l’accueil 1 étoile à l’accueil 6 étoiles, en démarrant avec les Tribunes, le PC1, le PC2, les Business Seats, les loges et l’accueil VIP.

Les infrastructures sportives ne sont pas en reste dans ce projet d’envergure. La rénovation et l’extension des vestiaires sont prévues ainsi que la création d’un nouveau centre de presse avec auditoire et studio. «Un meilleur éclairage du terrain et même le déplacement de celui-ci pour offrir un meilleur recul à la captation d’images font également partie de la transformation du stade. L’empreinte du club de football est bien conservée grâce au travail architectural et au maintien d’un bandeau coloré rouge établi sur le pourtour du stade qui rappelle ses couleurs.»

Ce grand projet porte sur un enjeu de requalification globale. «Il renforce le rôle et l’identité de l’équipement sportif, tout en apportant une nouvelle diversité de fonctions profitable au quartier et contribue à un «effet de pôle», en lien avec le terminus du tram et son P+R. Le nouveau stade permettra de réaffirmer l’identité footballistique du Standard de Liège, d’un quartier marqué par son passé industriel et par la même occasion de la Cité ardente.»

Un Aldi-Renmans au pied de La tribune 3

Les conditions liées à cet avis favorable n'amènent pas de grands chamboulements au projet. "Il s'agit juste de petites choses à améliorer, explique Christine Defraigne (MR), échevine liégeoise de l'Urbanisme. "Par exemple pour les locaux vélo, ou le besoin de tenir compte des recommandations de l'ONE pour la crèche, ou le fait qu'il faudrait davantage de végétalisation et un toit végétal également (NDLR: aux nouveaux bâtiments construits rue de la Centrale). Il faudrait également compléter les traversées pour les piétons prévues au niveau du quai Vercour vers les nouveaux bureaux par des traversées pour les cyclistes."

Au niveau de la mobilité locale, la bretelle du pont d'Ougrée qui part de la rue Solvay et va vers le quai Vercour ne sera pas supprimée mais bien aménagée pour permettre l'agrandissement du stade. Enfin, la Ville a également donné son accord à l'apparition d'une grande surface Aldi-Renmans au rez-de-chaussé de La tribune 3, qui longe la rue Solvay. "Nous estimons qu'une telle surface n'aura pas de conséquence négative sur le commerce de proximité, explique Christine Defraigne. Au contraire, cela peut amener des chalands et sera créateur d'emploi, car Aldi-Renmans s'est engagé à conserver son magasin actuel le plus proche, à Jemeppe."



Il aura fallu de la patience, mais le projet avance, donc. "La Ville donne donc son 'go' et transmet le dossier à la Région", conclut l'échevine. C'est un projet important pour Liège et aussi pour la redynamisation du quartier de Sclessin (NDLR; où le tram est attendu également)."



Le verdict final de la SPW est attendu pour le 11 août au plus tard.