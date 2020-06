Fort Boyard cet été: faute d’assureur, rien n’est moins sûr

C’était normalement une affaire qui roule: les tournages de Fort Boyard étaient annoncés pour le 15 juin prochain. Avec l’adoption des mesures particulières pour le coronavirus afin de respecter la distanciation sociale.

Et puis bardaf, hier matin, sur Europe 1, Alexia Laroche-Joubert, présidente d’Adventure Line Productions (ALP), a jeté un grand froid en annonçant que plus rien n’était sûr. Elle n’a en effet pas trouvé un assureur qui accepte de prendre en charge le risque d’assurer le tournage. «Si par hasard, je ne peux pas tourner pour causer de Covid-19 parce qu’il y a des cas dans l’équipe, c’est catastrophique. ALP peut mettre la clef sous la porte et ne plus jamais pouvoir diffuser Fort Boyard», a-t-elle indiqué.

La productrice a donc lancé un appel à l’Etat français et a émis l’idée d’un fonds de soutien comme pour le cinéma.

«On ne peut pas être constamment les parents pauvres. On a alimenté les antennes pour divertir le public pendant le confinement. Il faut nous reconnaître notre responsabilité dans l’aspect patrimonial. On fait partie de la culture populaire et on est important, au même titre que le cinéma.»

L’absence de Fort Boyard impacterait la grille d’été de France 2 mais aussi celle de la RTBF qui a diffusé le programme ces deux dernières années le vendredi soir.